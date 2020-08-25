بلغاريا تسجل 99 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 15 ألفا و386 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نشرته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت أيضا 18 حالة وفاة، و159 حالة تعاف تام من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن 4326، من بينهم 714 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في بلغاريا، فقد أوضحت الوزارة أنها بلغت حتى الآن 563 حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و497 حالة.