سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة

شهدت شوارع وميادين القاهرة ، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار لضباط المرور لتسيير الحركة ورصد أي مخالفات.

وتباطأت حركة السيارات داخل نفق الأزهر أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا، بالإضافة إلى سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية.

وشهد محور صلاح سالم سيولة مرورية أمام المتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم سيولة مرورية أمام حركة السيارات.