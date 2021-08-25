روسيا تحرك 4 طائرات نقل عسكرية لتنفيذ عمليات الإجلاء من أفغانستان

نظمت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا وأوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان بواسطة 4 طائرات نقل عسكرية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "في 25 أغسطس، نظم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بالنيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، عملية إجلاء من أراضي أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية. فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرجيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك" بروسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة". بالإضافة إلى ذلك كانت الطائرات تحتوي على إمدادات مياه الشرب والبطانيات والحصص الغذائية الفردية.





