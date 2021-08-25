وزير الخارجية السوري يبحث مع برنامج الغذاء العالمي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر، والوفد المرافق لها سبل تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة السورية والبرنامج.

وأشاد المقداد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية- بالتعاون القائم بين بلاده وبرنامج الغذاء العالمي والجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول هذه المساعدات والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه بعض الدول الغربية في هذا الإطار.

وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها الشعب السوري؛ وذلك نتيجة مباشرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل بعض الدول الغربية، مطالبا البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا بالتعامل بشفافية وإدانة هذه الإجراءات اللا أخلاقية التي تؤثر على كل مناحي الحياة اليومية وخاصة الغذائية والخدمات الأساسية للمواطن السوري.

ومن جهتها، أعربت مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي عن تقديرها للتعاون المستمر بين الحكومة السورية والبرنامج، مؤكدة أنه سيقوم بكل ما يمكن القيام به لضمان تعزيز هذا التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات التي تحتاج إليها كما تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة بشكل عام وبحثت خطط العمل الحالية وإمكانيات توسيع عمل البرنامج في سوريا خلال الأشهر القادمة.