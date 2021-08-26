فرنسا: وضع مطار كابول معقد جدا

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية ايرفيه جرانجان، اليوم الأربعاء، أنه لن يمكن لباريس البقاء في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية لأسباب أمنية.

وقال جرانجان إن ‏الوضع الأمني معقد جداً في مطار العاصمة الأفغانية، وتصلهم يومياً آلاف طلبات الإجلاء، وفقا لموقع"العربية.نت" الإخباري.

كما أضاف "الأولوية في عمليات الإجلاء تبقى للفرنسيين والأفغان من أصدقائنا الذين يخشون حركة طالبان"، مضيفاً "نجحنا في إجلاء ٢٤٠٠ شخص من أفغانستان من بينهم ٢٢٠٠ أفغاني".

وأوضح أن القوات الأمريكية تضمن أمن مطار كابل بنسبة كبيرة.

وكان دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، أكد أمس الثلاثاء، أن الجسر الجوي الذي أقامته بلاده لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من طالبان، سيتوقف الخميس إذا انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان كما هو مخطط في 31 أغسطس.

ومنذ سقوط كابول تحت سيطرة حركة طالبان في 15 أغسطس، أقامت فرنسا جسراً جوياً لإجلاء الفرنسيين والأفغان المهددين، وحددت وزارة الخارجية وجود 62 فرنسياً إضافياً لم يتم إجلاؤهم بعد، كما تقوم السلطات بدراسة طلبات إجلاء تقدم بها أفغان.