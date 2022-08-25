بوتين يصدر مرسوما لزيادة عدد أفراد الجيش الروسي لأكثر من 2 مليون جندي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما، الخميس، لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون جندي من 1.9 مليون جندي، بحسب ما نقلت رويترز.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تسعى روسيا جاهدة وبطرق مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين للدفع بهم إلى الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد القتلى في الصراع الدائر منذ فبراير الماضي.

وتعتبر هذه الجهود شكلا من أشكال "تعبئة الظل"، وهي خطة تسمح للجيش الروسي بالاستمرار في الحرب، لكنه لا يعالج العجز الأساسي في القوى البشرية، وفقا لمدير الدراسات الروسية في مؤسسة "سي إن إيه" البحثية، مايكل كوفمان.

وبعد أسابيع قليلة من الحرب على أوكرانيا، نشرت صفحات روسية على الإنترنت إعلانات عن حاجة وزارة الدفاع إلى "آلاف الوظائف" في كافة التخصصات، بحسب لتقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".