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مصر
تخليدا لذكري شيرين أبوعاقلة.. تخريج الدفعة الأولى لدورة السلامة المهنية للصحفيين
مدبولي: المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة.. ولا يتم إجبارنا على اتخاذ إجراءات تمس المواطن
رئيس الوزراء: احتياطياتنا من السلع مُطمئنة.. ورصيد القمح يكفي لأكثر من 7 أشهر
بعد تكرار الحرائق.. لجان حكومية لمتابعة إجراءات السلامة في المنشآت ودور العبادة
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انتحار الطبيبة الأردنية ميرونا عصفور: تفاصيل صادمة تنتهي بالقفز من الطابق التاسع
سوريا: التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيطي حماة وطرطوس
استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا
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الهلال يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي
السكة الحديد يواصل استعداداته ويتعادل مع بروكسي بدون اهداف
بعثة منتخب شباب اليد تلبي دعوة سفارة مصر في رواندا على حفل العشاء
رأي
فن
مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم المنتج والموزع وجيه الليثي
منح الدكتوراة الفخرية لفادية عبد الغني وحنان شوقي ومادلين طبر وفاطمة ناعوت على هامش مهرجان عيد الأب
منح لقب القدوة الفنية لمحمد عبد الوهاب ورشوان توفيق ومجدي أبو عميرة في مهرجان عيد الأب
فرقة كورال تنمية المواهب تطرب الحاضرين.. وجمهور القلعة يتفاعل مع «نعناع الجنينة» بالتصفيق
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مواطن
عضو شعبة المستوردين يشيد بقرار المركزي.. ويؤكد ضرورة دراسة العودة لاعتمادات التحصيل
شعبة الأدوات الصحية تشيد بقرار المركزي المصري بشأن حدود السحب والإيداع
من هو رامي الدكاني رئيس البورصة الجديد؟
حوادث وقضايا
خلافات زوجية.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بمدينة نصر
اتهام صاحب مطعم سوري بالنصب على المواطنين في العاشر من رمضان
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية