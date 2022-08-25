ارتفاع عدد ضحايا قصف روسي بمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية إلى 56 قتيلا ومصابا

أعلن "كيريلو تيموشينكو" نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف روسي على محطة للقطارات في منطقة "دنيبروبتروفسك" الواقعة وسط البلاد، إلى 25 شخصا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن تيموشينكو قوله إن 25 شخصا لقوا حتفهم بينهم طفلان فيما أصيب 31 آخرون جراء قصف مبنى سكني ومحطة للسكة الحديدية، مشيرا إلى أن طفلا يبلغ من العمر 11 عاما لقي حتفه تحت أنقاض منزل فيما توفي طفل آخر يبلغ عمره 6 أعوام جراء حريق في سيارة بالقرب من محطة السكة الحديدية.

وأشار تيموشينكو، إلى الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في المحطة الواقعة بقرية "شابلين".