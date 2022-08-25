ارتفاع حصيلة القصف الروسي على قرية بجنوب شرق أوكرانيا إلى 22 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الروسي على قرية شابلين في إقليم دنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا إلى 22 قتيلا فضلا عن إصابة العشرات.

ولم يحدد الرئيس الأوكراني عدد قتلى القصف الصاروخي الروسي على محطة قطارات بالقرية لكنه قال إن 22 شخصا قتلوا في القرية الأربعاء من بينهم طفل /11 عاما/ ، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وأظهرت صور أولية من موقع القصف، الذي لم يتم التحقق منه بعد، إصابة قطار ركاب في القصف.

وقال زيليسيكي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك عبر الفيديو إن "رجال الإنقاذ يقومون بعملهم. للأسف، ربما يرتفع عدد القتلى. هكذا نعيش كل يوم. هذه هي الطريقة التي كانت تستعد بها روسيا لاجتماع مجلس الأمن الدولي".