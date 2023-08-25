بن غفير ينتقد عارضة الأزياء بيلا حديد ويصفها بالكارهة لإسرائيل والخارجية الأميركية تدين تصريحاته

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد ووصفها بأنها "كارهة لإسرائيل".



كانت حديد، ذات الأصول الفلسطينية، نشرت مقتطفا من مقابلة لبن غفير عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليه قائلة "لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير في عام 2023 أو في أي وقت آخر، حيث يُعتبر الإنسان أهمية شخص ما أكثر من غيره بسبب أصوله أو ثقافته أو تفضيلاته".



وفي تغريدة له عبر تويتر، رد بن غفير على حديد، المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية، قائلا "إلى عدوّة إسرائيل... رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعا من مقابلتي وقمتِ بنشره للعالم كله لتظهري أني عنصري وحاقد".



أضاف "سأقولها ألف مرة ولن أعتذر... حقي وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق الضفة الغربية، يفوق حق الإرهابيين الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا".



وكان بن غفير قال في المقطع المأخوذ من تصريح له أمس للقناة 12 الإسرائيلية "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزارة الخارجية الأميركية نددت اليوم الجمعة بتصريحات بن غفير، ونقلت عن متحدث لها قوله إن "الولايات المتحدة تدين بشدة التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بن غفير حول حرية حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".



أضاف المتحدث أن الخارجية الأميركية "تدين كل الخطاب العنصري... مثل هذه الرسائل تسبب ضررا كبيرا، خاصة عندما ينشرها أشخاص في مناصب قيادية".