أعاد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي التذكير بما قاله قبل عدة أشهر إبان انتقاله إلى صفوف العالمي، عندما أكد على أن الدوري السعودي سيكون من بين الأفضل في العالم خلال الفترة المقبلة.

كريستيانو كان قد سجل ثلاثية "هاتريك"، ليفتتح رصيده التهديفي في مشوار الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين، علماً بأن

وقال رونالدو: "كنا نعرف أهمية الانتصار من أجل تحقيق أول انتصار في الدوري.. سعيد لنفسي وتسجيل أهداف، وسعيد لفريقي أيضاً بهذه النتيجة".

وعن التعاون الهجومي مع السنغالي ساديو ماني قال كريستيانو لقناة SSC السعودية: "مستوانا يتطور شيئا فشيئا.. عمل الفريق الجماعي كان موجودا، سواء ماني أو عبدالرحمن غريب كان جيدا في مباراة اليوم".

وواصل: "أنا سعيد للغاية بوجودي في السعودية، وأذكركم بما قلته إن الدوري السعودي سيكون من بين الأفضل في العالم.. وأكرر شكري للسعودية، فالكل هنا يساعدني لتقديم أفضل ما عندي".

وشهد سوق انتقالات الدوري السعودي صفقات تاريخية، بانتقال نجوم الصف الأول في أوروبا إلى أندية دوري روشن أبرزهم نيمار ومالكوم ورياض محرز، وفيرمينو وسان ماكسيمن وسافيتش ونيفيز وأوتافيو وكيسي وبروزوفيتش وغيرهم.