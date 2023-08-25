ليلة استثنائية من الشجن عاشها جمهور جدة بالمملكة العربية السعودية، تسبب فيها حفل «ليلة الدموع»، والذى شهد تجمع عدد من المطربين، الذين اشتهروا بغنائهم للأغانى الدرامية الحزينة والمبكية، وهم أحمد كامل، ومسلم، وطارق الشيخ، وهيثم شاكر، وآدم، وحمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وذلك تحت قيادة المايسترو هانى فرحات، كما شهد الحفل العديد من المفاجآت على رأسها مشاركة المطربة شيرين عبدالوهاب ضمن فقرات الأمسية والتى استقبلها الجمهور بالتصفيق الحار والهتاف لها، وغنت فى بداية فقرتها «مشاعر»، وشاركها الجمهور فى أغنية «كده» وهم يبكون، وحرصت شيرين على شكر الفنانة أحلام والفنانة ياسمين عبدالعزيز، على وقفتهم إلى جانبها فى أيامها الصعبة، كما وجهت الشكر للمطربة أنغام، قائلة عنها «بنت الأصول.. كتر خيرك»، ثم باشرت بغناء «على بالى» بناء على طلب الجمهور، كما ردد معها كل أغانيها التى قدمتها، ومنها «جرح تانى»، و«كدابين»، و«متحاسبنيش»، و«منك لله»، و«قال صعبان عليه».

وافتتح كورال «روح الشرق»، حفل «ليلة الدموع»، وقدموا أغنيات «الصبر جميل» و«أنا مصمم»، و«لو هتسيب» و«وأهى ذكريات».

ومن بعدهم قدم الفنان أحمد كامل أغنيتى «على عينى»، و«قولى». وغنى مسلم «اتنسيت» و«قلب فى الدفاتر» و«مش ندمان»، وغنى الفنان طارق الشيخ أغنيتى «شارع الحياة»، و«كتاب حياتى يا عين».

وقدم الفنان محمد جمعة فقرة «ستاند أب كوميدى»، متقمصا خلالها شخصية عم «ضياء» التى جسدها بمسلسل «الوصية»، والمشهورة بمقولة «كله رايح».

وافتتح الفنان هيثم شاكر، فقرته بأغنية «أحلف بالله»، والتى قام الجمهور بترديد كلمات الأغنية معه، ثم تابع فقرته بغناء «مافيش بعد بينسى»، و«كنت مداوينى»، ليختتم بأغنية «سبب واحد».

وبدأ الفنان آدم فقرته بأغنية «قولوا للى أكل الحرام»، وتابعها بأغنيات «خلص الدمع» و«على بالى» و«هذا أنا» و«خلصت الحكاية».

وشارك الفنان رامى صبرى، بحفل «ليلة الدموع»، بفيديو مسجل له بمنزله، أذيع خلال الحفل، وغنى رامى خلال الفيديو أغنية «يمكن خير»، والتى قام الجمهور بترديد كلماتها مع الفيديو.

وشارك الشاعر هشام الجخ فى حفل «ليلة الدموع»، بقصيدة «متزعليش».

وقدم الفنان محيى إسماعيل فاصلا متنوعا خلال الحفل، وقال للجمهور: «بعد شيرين مافيش أى كلام يتقال.. كان نفسى أكون مطرب علشان أغنى لكم.. أى دمعة حزن لا وأى دمعة فرح أه».

وغنى حمادة هلال «دايما دموع»، ثم «ساعات»، و«كل ما أفكر فيك».

ثم قدم المطرب أحمد سعد أغنية «كلامى انتهى» و«مالكش مكان».

ولبى أحمد سعد طلب الجمهور بغنائه «اختياراتى» بدون موسيقى، ثم تابع بأغنيات «وحشنى نفسى» و«سألت نفسى».

وغنى المطربان أحمد سعد وتامر عاشور سويا أغنية «أنانية» لأحمد سعد، ثم أغنية «تملى» لعاشور.

وقدم تامر عاشور «قولوله سماح»، و«كنت فين» و«هاجى على نفسى»، وميدلى ضم أغانى «كلموها عنى» و«مكملناش» و«أنت اخترت» و«كل يوم» و«مابتهزش». و«مين بيصدقك» و«خلصانة الحكاية» و«بقول عادى».