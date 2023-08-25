وزير إيطالي: نعمل على تنمية القيمة الإنتاجية والاقتصادية في إفريقيا

شدد وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، اليوم، على أهمية العمل مع أفريقيا ليس فقط من أجل نمو قيمتها الإنتاجية، بل أيضا القيمة الاقتصادية لإنتاجها.



وقال لولوبريجيدا، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الأمن الغذائي والاستدامة: التعاون من أجل النمو"، على هامش فعاليات النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب: خلال أشهر فقط، استعدنا الأهمية المركزية التي كانت تتمتع بها إيطاليا لعدة قرون، مما كان يجعلنا بوابة للحوار بين أوروبا وأفريقيا للسماح للجميع بالنمو"، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.



من جهته، قال ماتيو زوباس، رئيس وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية (آيس)، إن انعدام الأمن الغذائي الخطير يؤثر اليوم على 258 مليون شخص في 58 دولة حول العالم، ينتمي الكثير منها إلى القارة الأفريقية، مشيراً إلى 193 مليونًا و53 دولة في عام 2021 وحده.



وأضاف زوباس، لدى حديثه في إحدى جلسات اجتماع ريميني، أن الصومال وحدها تمثل 57 % من العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، مشيراً إلى أنه في حال تجهيز هذه البلدان بالمعايير التكنولوجية الأوروبية و الإيطالية، فإنها ستكون قادرة على توسيع المساحات المزروعة وزيادة إنتاجيتها باستمرار باستخدام موارد أقل.



وتطرق زوباس إلى تعزيز عمل وكالة الترويج في سياق نشاط التعاون الدولي لوزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يحقق الهدف المزدوج، أيضًا في اتجاه خطة ماتي التي سينظر إليها من خلال وكالة الترويج، كأولوية لهذه المناطق، للمساعدة في تنمية هذه الدول، فضلًا عن تطوير الأسواق الناشئة للشركات والمنتجات والتقنيات الإيطالية.



وكشف المسؤول الإيطالي عن مشاريع مختلفة تتركز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا، مع العمل على تدريب الشركات المحلية بشأن التقنيات الجديدة والمعايير الجديدة للتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية الزراعية.



وتابع: نعمل على التدريب من أجل تصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية، ونبلغ عن المنتجات التكنولوجية المصنوعة في إيطاليا، مع استضافة الشركات والمشغلين في المعارض الإيطالية المرجعية، بما في ذلك معرض ماكفروت في ريميني.



وشدد زوباس على أن هذه الإجراءات من الممكن أن تساعد هذه البلدان النامية على تسريع الفجوة في الأمن الغذائي مع تقليل التأثيرات السلبية على الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير التقنيات بشأن قطاع الصحة.



وذكر زوباس أن أفريقيا تستورد بقيمة 21 مليار يورو من السلع من إيطاليا، منها 1.3 مليار يورو من الأغذية الزراعية، بزيادة 30 % عن العام السابق.