ترامب يسلم نفسه إلى السلطات في قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية

سلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه ، يوم الخميس، إلى سلطات سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

وكان ترامب قال، الاثنين، عبر منصة "تروث سوشال": "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية، فاني ويليس".

وهذه المرة الرابعة هذا العام، التي يسلم فيها ترامب نفسه إلى السلطات بعد توجيه تهم جنائية ضده، وهي أحداث لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم وضع ترامب رهن الاعتقال في واشنطن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وبحسب (سي إن إن) فإن هذه القضايا يمكن أن تصل إلى ذروتها في العام المقبل في نفس الوقت الذي يترشح فيه ترامب للرئاسة.