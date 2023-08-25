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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 182 ألف عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إتجار إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح- فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وضبطا حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبالتفتيش عُثر على 182.000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر.

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ18 مليون و200 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.