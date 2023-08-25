الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني في عدد من محاور المواجهات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير بحريتها أحد الموانئ الأوكرانية، وقضاء قواتها البرية على أكثر من 600 جندي في عدد من محاور القتال.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أن بحريتها وجهت ضربة وصفتها بـ"الدقيقة" لأحد الموانئ الأوكرانية، دون أن تحدد موقعه، مضيفة أن 675 جنديا أوكرانيا قتلوا في عدد من جبهات القتال.

وأضافت أنه تم، خلال الساعات الـ24 الماضية، إسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز /سو-25/، و73 طائرة بدون طيار، واعتراض سبعة صواريخ، وتدمير مستودع ذخيرة.

وكانت الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، إسقاطها 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ نحو 16 شهرا، بدأت تأخذا طابعا جديدا بعد إطلاق أوكرانيا هجوما مضادا مكنها من استعادة أراض كانت تحت سيطرة الجيش الروسي.