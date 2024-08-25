 تركي آل الشيخ يكشف عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركي آل الشيخ يكشف عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للسعودية

وكالات
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 4:15 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 4:16 ص

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وتحمل هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة شعار "نحلم ونحقق".

وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءا من رؤية المملكة 2030، مما يمثل مكانة السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات.

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ94.

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل دليل الهوية بالدخول على الموقع الإلكتروني nd.gea.gov.sa الذي يحتوي على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات، إضافة إلى كل ما يتعلق باليوم الوطني من فعاليات وأخبار وصور يمكن استخدامها في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

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