وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأمريكي يناقشان أهمية تجنب التصعيد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه تحدث هاتفيًا اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حول الضربات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه أجرى تقييما مشتركًا للوضع مع نظيره الأمريكي، موضحًا أن «الاتصال تطرق إلى الضربات الإسرائيلية على لبنان؛ لإحباط تهديد وشيك ضد مواطني إسرائيل».

وأكد أن «الوزارة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن إسرائيل»، مضيفًا: «ناقشنا أهمية تجنب التصعيد الإقليمي والعمل معا لضمان دفاع إسرائيل وكذلك الاستقرار الإقليمي».

Conducted a joint situation assessment and spoke with @SecDef Austin about the precise strikes that the IDF has conducted in Lebanon in order to thwart an imminent threat against the citizens of Israel. We will use all the means at our disposal to defend Israel.



Discussed the…