وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأمريكي يناقشان أهمية تجنب التصعيد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه تحدث هاتفيًا اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حول الضربات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه أجرى تقييما مشتركًا للوضع مع نظيره الأمريكي، موضحًا أن «الاتصال تطرق إلى الضربات الإسرائيلية على لبنان؛ لإحباط تهديد وشيك ضد مواطني إسرائيل».

وأكد أن «الوزارة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن إسرائيل»، مضيفًا: «ناقشنا أهمية تجنب التصعيد الإقليمي والعمل معا لضمان دفاع إسرائيل وكذلك الاستقرار الإقليمي».

Conducted a joint situation assessment and spoke with @SecDef Austin about the precise strikes that the IDF has conducted in Lebanon in order to thwart an imminent threat against the citizens of Israel. We will use all the means at our disposal to defend Israel.



Discussed the… — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) August 25, 2024

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.