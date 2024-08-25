وزير إسرائيلي: كثيرون من مواطنينا يشعرون أن دماءهم غير شرعية

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الأحد، إنه من المستحيل ترك الشمال دون أمن وحماية أمام حزب الله اللبناني.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن إلياهو، قوله إنه يستحيل ترك مستوطنات ومدن الشمال دون حماية أو أمن من حكومة بلاده الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأوضح إلياهو وهو عضو الكنيست عن حزب «عوتسما يهوديت / قوة يهودية» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن القانون الذي يحكم مدينة صفد بالشمال هو القانون نفسه الذي يحكم مدينة تل أبيب، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع: «الدم الإسرائيلي واحد ولا يجب التفرقة بين مدينة تل أبيب وبقية مدن ومستوطنات الشمال»، منوها إلى أن الكثيرين من الإسرائيليين يشعرون بأن دماءهم غير شرعية.

השר עמיחי אליהו (עוצמה יהודית): "אי אפשר להשאיר את הצפון בלי הגנה. דין צפת כדין תל אביב ואין דם של מישהו שהוא אדום יותר. התחושה של רבים שהדם שלהם מופקר". @Eliyahu_a @BenCaspit @eldadarieh — 103FM (@radio103fm) August 25, 2024

بدوره، أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أنه دون عودة الأمن إلى حركة الطرق في الشمال، فإنه قد تكون هناك صعوبات مع بدء العام الدراسي الجديد في المدن والمستوطنات الواقعة على خط النزاع في الشمال.

وتتزامن هذه التصريحات مع شن جيش الاحتلال ضربات استباقية، صباح اليوم، على لبنان لمنع هجوم كبير من حزب الله، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله في بيان، بدء الهجوم على إسرائيل، ردًا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدًا استهداف هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا.