صحة دمياط: إقبال كبير من المواطنين على خدمات مبادرة 100 يوم صحة بالمراكز والمدن

أعلنت الدكتورة فاطمة كمال، مدير إدارة فارسكور الصحية بدمياط، عن استمرار الفرق الطبية لحملة 100 يوم صحة، في تقديم خدماتها للمواطنين، في نطاق إدارة كفر سعد الصحية، وسط إقبال كبير عن طريق 17 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فريقين متنقلين منتشرين بأنحاء الادارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا عنبر، مدير الرعاية الأساسية بالإدارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم كلا من خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل "السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، وكذا خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة، خدمات مبادرات العناية بصحة الأم، والجنين للسيدات الحوامل.

كما أشارت إلى أن المبادرة تقدم خدمات الكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن أورام الرئة، وعنق الرحم والقولون والبروستاتا.

فيما تُقدم المبادرة خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة، وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة، وانزل اكشف واطمن على وصحتك بالمجان ضمن المبادرة، في انتظارك كل يوم من 9 صباحًا لـ9 مساءً، والمبادرة متواجدة في كل محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وبرعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتورة جيهان الديب، وكيل مديرية الصحة بدمياط، والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات بمديرية الصحة، والدكتورة أروى بدير منسق مبادرة 100 يوم صحة.

يذكر أن الصفحة الرسمية للمبادرة طرحت اللينك الخاص بها على موقع "فيسبوك"، وذلك حتى يتعرف المواطن على الخدمات الصحية المجانية المقدمة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وذلك من هنا.



