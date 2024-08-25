حزب الله ينشر تفاصيل 12 من هجماته ضد الجيش الإسرائيلي

نشر الاعلام الحربي في حزب الله ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بتاريخ السبت 24-08-2024.
وجاء في بيان لحزب الله، فجر اليوم الأحد، ما يلي:
1- الساعة 08:30 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 12:00 استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 10:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
5- شنّ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث جنوب مستوطنة يعرا، استهدفت أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث أصابتها إصابة دقيقة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
6- الساعة 14:10 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 16:45 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 16:40 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
9- الساعة 17:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
10- الساعة 17:25استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.
11- بعد الاعتداءات التي قام بها العدو الإسرائيلي من موقع رويسات العلم باستخدام الأسلحة الرشاشة والتي طالت أطراف وبساتين مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ردَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية على مصادر النيران عبر استهداف الموقع بالأسلحة الرشاشة.
12- الساعة 19:10 استهداف قوة من الجمع الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.