مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال معارك جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الرقيب عميت تساديكوف، 20 عاما من الكتيبة 202 لواء مظليين، قُتل في انفجار عبوة ناسفة في خان يونس.

وأضافت أن جنديا من كتيبة الهندسة أصيب بجروح خطيرة في معركة أخرى دارت جنوب غزة، مشيرة إلى أن «الجندي الجريح تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته».

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 700، وفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.