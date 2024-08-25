شن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، هجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد مناطق في إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي بالجماعة فؤاد شكر، في حين قالت إسرائيل إن ضرباتها تركز على الجنوب اللبناني، متوعدة في الوقت نفسه بأنها "ستقصف أي مكان به تهديد".

* هجوم على هدف عسكري إسرائيلي نوعي

ونشر حزب الله بيانًا، نقلته وكالة رويترز، جاء فيه أنه بدأ هجوما على هدف عسكري إسرائيلي "نوعي"، بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع ومنصات القبة الحديدية.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية ستأخذ "بعض الوقت" للانتهاء منها، وبعد ذلك ستصدر بيانا تفصيليا حول مجرياتها.

وأشار في بيان آخر أنه "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل"، في إشارة إلى الهجوم، مضيفًا أنها "مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود".



* إطلاق 320 صاروخ على إسرائيل

كما قال "حزب الله" أنه عدد الصواريخ التي أطلقها حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا، واستهدفت 11 موقعا عسكريا إسرائيليا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن حزب الله أطلق "للتو أكثر من 150 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل".

فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، جاء فيه أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع اليوم الأحد، في ظل التطورات الجارية.

* الاحتلال يعلن الطوارئ لمدة 48 ساعة

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة في ظل الهجمات من حزب الله.

كما أعلن جيش الاحتلال شن غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان، فيما صرح مصدر أمني أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح، ومرتفعات جبل الريحان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إن معظم الهجمات ضد "حزب الله" تتركز حاليا على جنوبي لبنان، لكنه سيقصف "أي مكان يوجد فيه تهديد".

وذكر بيان لجيش الاحتلال، بوقت سابق الأحد، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو "بناءً على توجيهات من القيادة الشمالية وهيئة المخابرات العسكرية، قامت بمهاجمة أهداف لحزب الله شكلت تهديدًا فوريًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وتابع البيان: "نظرًا لهذه الهجمات، وبناءً على تقييم الوضع الذي أُجري في قيادة الجبهة الداخلية، سيتم إصدار تعليمات منقذة للحياة في بعض المناطق في البلاد".

وقال: "رصدنا قبل قليل استعدادات لحزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية نحو إسرائيل"، موضحا أنه بناءً على ذلك، قرر الجيش الهجوم "لإزالة التهديد عن إسرائيل"، مشيرًا إلى أن طائرات سلاح الجو تهاجم "أهدافًا في لبنان".