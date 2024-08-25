 السيسي يجتمع مع وزير العدل لمتابعة تطورات العمل الجاري لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي - بوابة الشروق
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السيسي يجتمع مع وزير العدل لمتابعة تطورات العمل الجاري لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 3:30 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لاسيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد.


كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.


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