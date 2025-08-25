إسبانيا تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس

أدانت الحكومة الإسبانية القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على "مستشفى ناصر" جنوب قطاع غزة، الاثنين، وخلف مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 فلسطينيا بينهم صحفيون ومدنيون.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، الاثنين، إن "الحكومة الإسبانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة".

وأضاف البيان: "إنه انتهاك واضح وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيه".

وأكدت الوزارة التزام إسبانيا الكامل بالحق في الوصول إلى المعلومات، في إشارة إلى مقتل صحفيين جراء قصف المستشفى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 246، عقب استشهاد 6 صحفيين اليوم، بينهم 5 بهجوم "مستشفى ناصر".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.