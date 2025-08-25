معهد إيفو: مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا يواصل ارتفاعه

على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، يشهد مناخ الأعمال في ألمانيا تحسنا.

فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الاثنين أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع بمقدار 4ر0 نقطة ليصل إلى 89 نقطة في أغسطس الجاري، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر، محققا بذلك أعلى مستوى منذ أبريل 2024.

وبينما قيّمت الشركات الوضع الحالي بسلبية إلى حد ما، فقد تحسن تقييم الأعمال المستقبلية بشكل مفاجئ.

ومع ذلك، لا يزال رئيس المعهد، كليمنس فوست، حذرا في توقعاته، وقال: "لا يزال تعافي الاقتصاد الألماني ضعيفا".

شمل الاستطلاع نحو 9 آلاف شركة.