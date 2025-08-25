القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات سمسمرة العقارات في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث المشاجرة بين طرف أول: شخصين أحدهما مصاب بجرح بالجسم و4 سيدات، وطرف ثان شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسد وسيدتين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة؛ بسبب خلافات بينهم فى مجال سمسرة العقارات قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصا المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.