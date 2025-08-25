وزير الخارجية الألماني ينتظر من كرواتيا دورا فعالا في انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

يرى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه يمكن لكرواتيا - الشريكة في الاتحاد الأوروبي - أن تضطلع بدور محوري في عملية انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير قبيل توجهه إلى العاصمة الكرواتية زغرب اليوم الاثنين: "كرواتيا تعلم جيدا الفرص والتحديات. لذلك، آمل أن تضطلع كرواتيا بدور فعال في عملية انضمام دول غرب البلقان".

وانضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2013، وكانت آخر دولة تنضم إلى التكتل الأوروبي، وهي أيضا عضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وصف فاديفول كرواتيا بأنها نموذج يُحتذى به وعامل مهم في بناء الجسور بين الدول المرشحة للانضمام في جوارها.

ويُنظر إلى دولة مونتنيجرو على أنها الأبعد في عملية الانضمام، ولا يوجد حتى الآن موعد واضح للانضمام. ويُجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام مع مونتنيجرو منذ عام 2012 وصربيا منذ عامر2014. وبدأت عملية التفاوض مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في عام 2022. وتتمتع البوسنة والهرسك بوضع المرشح، لكنها لم تدخل في مفاوضات بعد. وتعتبر كوسوفو مرشحة محتملة.

وذكر فاديفول أن كرواتيا - مثل جميع الدول المجاورة - ستستفيد أكثر من نجاح التوسع، أو ستعاني من عواقب على المدى الطويل في حال عدم حدوثه، مضيفا أن أوروبا القوية والموحدة والمنفتحة ليست مجرد وعد بالازدهار والأمن، "بل هي أيضا حصن ضد الضغوط الاستبدادية، وضامن لاستقرار قارتنا".

وفي عالم يشهد اضطرابات، أكد فاديفول أن قوة أوروبا تتجلى في تماسكها ووضوح رؤيتها، مضيفا أنه يجب أن تُتاح للدول المرشحة للعضوية مسارات واضحة للانضمام إلى الاتحاد، قائمة على سيادة القانون والحقوق الأساسية والقدرة على الإصلاح، وقال دون ذكر روسيا والصين: "حيثما يغيب هذا المنظور، تسعى قوى استبدادية إلى كسب نفوذ من خلال التضليل والفساد والعنف، وتأليب المواطنين ضد مشروعنا الأوروبي، وخلق تبعيات جديدة".

وفي زيارته الرسمية الأولى لكرواتيا، يعتزم فاديفول - الذي يشغل منصبه منذ أن أدت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المحافظين اليمين الدستورية في مايو الماضي - عقد محادثات مع نظيره جوردان جرليتش رادمان وكذلك رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في زغرب. كما يخطط الوزير لإلقاء كلمة أمام تجمع للسفراء.

ومن المقرر أن تركز المحادثات السياسية على الدعم المشترك لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي، بالإضافة إلى سياسة الأمن والدفاع والتجارة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية.