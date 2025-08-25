 أردوغان: إسرائيل تواصل وحشيتها لتدمير كل ما يتعلق بالإنسانية - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 10:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

أردوغان: إسرائيل تواصل وحشيتها لتدمير كل ما يتعلق بالإنسانية

أنقرة / الأناضول
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 9:54 م

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية على قطاع غزة لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع الحكومة، الاثنين، تعليقا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف "مستشفى ناصر" جنوب قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين ومدنيون.

وقال أردوغان: "حكومة نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة".

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، استشهاد إسرائيل 5 صحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك