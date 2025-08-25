أردوغان: إسرائيل تواصل وحشيتها لتدمير كل ما يتعلق بالإنسانية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية على قطاع غزة لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع الحكومة، الاثنين، تعليقا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف "مستشفى ناصر" جنوب قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين ومدنيون.

وقال أردوغان: "حكومة نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة".

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، استشهاد إسرائيل 5 صحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.