السوداني يدعو الشركات الكرواتية للعمل في العراق في مختلف المجالات

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد الى تنمية العلاقات الثنائية الممتدة لسنوات طويلة وتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري من خلال الفرص المتاحة في العراق.

وأكد السوداني، خلال إستقباله وزير خارجية كرواتيا جوردان جريليتش رادمان والوفد المرافق له على"أهمية تواجد الشركات الكرواتية في مختلف قطاعات العمل وضرورة تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال بهدف تنمية المشاريع للقطاع الخاص العراقي والكرواتي وتبادل وجهات النظر"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر رئيس الحكومة العراقية أن "مشروع طريق التنمية ومميزاته يعد مشروعاً عراقياً إقليمياً عربياً ودولياً، وما يتضمنه من فرص استثمارية، وأهمية اشتراك كرواتيا في هذه المجال، لما تمتلكه من موقع متميز".

ودعا إلى "تعزيز التعاون في الجانب العسكري عقد لقاء بين رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي ووزير الخارجية الكرواتي لوضع التصوّرات المشتركة في هذا الجانب".

وفي محور القضية الفلسطينية جدد السوداني" موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وغزّة، ورفض أية محاولة لتغيير الحدود وتوسعة الصراعات، وأن العراق متمسّك بسياسته الخارجية المتوازنة، التي تعتمد الحوار، وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والبلدان، واسناد الاستقرار في المنطقة" .

من جهته، عبّر رادمان عن تقديره لمواقف الحكومة في ما يشهده العراق من استقرار ملحوظ ونهضة إقتصادية وعمرانية ورغبة بلاده في تعزيز التعاون في ضوء ما تمتلكه الشركات الكرواتية من خبرات في المجالات العسكرية والطاقة والزراعة والسياحة.

وحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل السعي لتطويرها في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين