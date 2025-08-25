بدأت اليوم الاثنين، محاكمة رجل متهم بقتل خمسة أشخاص في العاصمة النيوزيلندية ولينجتون من خلال إضرام النيران عن عمد في نٌزل كان مكتظا بالنزلاء عندما اجتاحت النيران المبنى.

ونفى الرجل - 50 عاما، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه خلال فترة المحاكمة بالمحكمة العليا في ولينجتون، ارتكابه لتهم القتل والحرق المتعمد، على خلفية التسبب في اندلاع حريق في مايو 2023 مما اسفر عن مقتل خمسة أشخاص في نُزل لوافيرز لودج.

وأوضح محاموه أنهم سوف يعتمدون على الدفع بإصابته بالجنون، مما يعني أنه غير قادر على إدراك ما كان يفعله أو أنه أخطأ عندما أشعل حريقين في النٌزل متعدد الطوابق.

ولن يقدم فريق الدفاع مرافعاته إلا لاحقا خلال المحاكمة المتوقع أن تستمر خمسة أسابيع.