استطلاع تنظيم الاتصالات: إي آند تتصدر شركات المحمول بنسبة رضا 82% عن خدماتها في الربع الثاني من 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نتائج تقرير استطلاع رأي مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري عن الربع الثاني من عام 2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو)، والذي شمل تقييم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت.

وأظهر الاستطلاع أن 82% من مستخدمي شركة إي آند مصر أعربوا عن رضاهم عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم، لتؤكد الشركة مكانتها كواحدة من أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات في السوق المصري.

كما أشار التقرير إلى أن إي آند حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات الرئيسية الخاصة بجودة الخدمة، من بينها:

• مؤشر خدمة العملاء: سجلت إي آند نسبة 80%، مما يعكس التزام الشركة بالاستماع إلى عملائها وتقديم الدعم اللازم لهم.

• مؤشر دقة المحاسبة: جاءت إي آند في المركز الثاني بنسبة 70%، بما يعكس الشفافية والوضوح في أنظمة الفواتير والتعريفات.

• مؤشر حل الشكاوى: حصلت إي آند على نسبة 72%، مما يؤكد جهودها المستمرة في الاستجابة لاحتياجات العملاء وحل مشكلاتهم بفعالية.

• خدمات الإنترنت الثابت: أحرزت إي آند تقدماً في مؤشر الفواتير والتعريفات بحصولها على نسبة 59%، متقدمة على عدد من المنافسين.

وجاء الاستطلاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، حيث شمل عينة ممثلة من 7,437 مستخدم لخدمات الهاتف المحمول و2,900 مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع المصري