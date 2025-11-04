أكبر شركة طيران بجنوب أفريقيا: نعمل بصورة طبيعية رغم توقف بعض الموظفين عن العمل

قالت أكبر شركة طيران في جنوب أفريقيا، إن خدماتها تعمل بصورة طبيعية رغم بدء بعض أفراد أطقم الضيافة إضرابا عن العمل في الليلة الماضية، بعد تعثر مفاوضات بشأن الأجور.

وأكدت شركة طيران "فلاي سافير"، في بيان لها، أن رحلاتها تعمل بكامل أطقمها، ووفقا للجدول الزمني المحدد اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويأتي ذلك بعد عدم توصل الشركة إلى اتفاق مع اتحاد أطقم الضيافة الجنوب أفريقي، خلال مفاوضات جرت أمس الاثنين، ما دفع أعضاء الاتحاد إلى بدء إضراب عن العمل في منتصف الليل.

ورفضت النقابة العمالية أحدث عرض قدمته الشركة، والذي يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 5.7%، ومنح مكافأة سنوية جديدة بنسبة 7.5%، بالإضافة إلى زيادات دورية في الرواتب وبدلات شهرية إضافية، بحسب ما ذكرته الشركة.

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي في جنوب أفريقيا كان قد بلغ 3.4% في سبتمبر الماضي.