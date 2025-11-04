أمير قطر يدعو لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار غزة

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار غزة والثبات في أرضه.

وشدد أمير قطر في كلمته خلال افتتاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في قطر، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

وفيما يخص السودان، عبّر أمير قطر عن صدمته من هول الفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر، وقال: "لا يمكننا سوى التوقف عند صدمتنا من الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في السودان وإدانتها".

ولفت إلى أن السودان عاش أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف، وآن الأوان لوقفها والتوصل لحل سياسي يضمن وحدة السودان، وسيادته، وسلامة أراضيه، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام.

وأكد أن دولة قطر ستظل شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وداعمة لجهود التنمية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه القمة مناسبة للتأكيد على روح التضامن في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاجتماعي.

وقال أمير قطر: "التنمية الاجتماعية ليست خياراً، بل ضرورة وجودية، ولا بد للدول من تطبيق التزاماتها"، معتبرًا أن إعلان الدوحة سيعطي زخمًا لتطبيق خطة 2030.

وكان أمير قطر افتتح القمة الأممية بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية من بينهم 24 رئيسًا ونائب رئيس، بحسب نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والإدماج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.