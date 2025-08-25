«الرؤية بين النص المسرحي والعرض المسرحي» محاضرة بنادي أدب فيصل

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن الأنشطة الثقافية والفنية لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور شعيب خلف، وبإشراف فرع ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت عطوة، محاضرة بعنوان «الرؤية بين النص المسرحي والعرض المسرحي» أقامها نادي أدب بيت ثقافة فيصل برئاسة الأديب خالد الجمال، وأشرفت على إدارتها مديرة البيت.

حاضر في المحاضرة المخرج منصور غريب، وأدارها الشاعر صبحي عمر، حيث تناول غريب الفرق بين النص المسرحي والعرض المسرحي، موضحًا أن العلاقة بينهما من أهم القضايا في فن المسرح، إذ تمثل الصلة بين المكتوب الدرامي وبين المجسد المرئي والمسموع على خشبة المسرح.

وأشار إلى أن النص المسرحي هو البنية الأدبية المكتوبة التي يضعها المؤلف، وتحتوي على الشخصيات والأحداث والصراع الدرامي والحوار والتعليمات المسرحية أحيانًا، وهو يمثل رؤية المؤلف للعالم أو القضية التي يتناولها، ويظل النص ثابتًا على الورق، لكنه مفتوح لاحتمالات متعددة للتأويل والإخراج.

أما العرض المسرحي، فهو تحويل النص من كلمات مكتوبة إلى فعل حي على خشبة المسرح، وهو نتاج عمل جماعي بين المخرج والممثلين ومصممي الديكور والإضاءة والملابس والموسيقى، ويضيف العرض أبعادًا حسية مثل الصوت والحركة والصورة والإيقاع والإيماءات التي لا يمكن أن تظهر في النص وحده.

أعقب المحاضرة أمسية شعرية لشعراء النادي شارك فيها الشاعر جمال عمران، والشاعر صبحي عمر، والشاعر حمدي عطية.