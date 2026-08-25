الأمم المتحدة والصليب الأحمر يدعوان إلى وضع قواعد عاجلة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش اليوم الثلاثاء، من أن الأسلحة ذاتية التشغيل، التي يمكنها قتل البشر دون ‌تدخل بشري، ربما تستخدم قريبا في النزاعات، ودعيا إلى إجراء مفاوضات عاجلة لتقييد استخدامها.

وقال جوتيريش وسبولياريتش في بيان مشترك، نقلته وكالة «رويترز»: «نحن الآن على وشك تجاوز خط أحمر أخلاقي بشكل خطير، وهو استهداف الآلات للبشر بشكل مستقل».

وتجتمع دول في جنيف الأسبوع المقبل، لبحث قواعد جديدة محتملة، وسط مخاوف متزايدة بشأن دور الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي استُخدمت في النزاعات الدائرة في أوكرانيا والسودان وغزة، وكذلك في إيران ومنطقة الخليج.

وأحرزت هذه المناقشات، المستمرة منذ عام 2014، بعض التقدم، لكن التكنولوجيا تطورت هي الأخرى.

وتستخدم بعض الجيوش بالفعل أسلحة ذاتية ‌التشغيل ⁠بالكامل، مثل أنظمة الصواريخ المضادة على متن السفن الحربية، لكن لا يُعرف حتى الآن استخدامها ضد أهداف بشرية.

وتشعر جماعات حقوق الإنسان أيضا بالقلق من أن الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا يمكن التنبؤ بها أو التحكم ⁠فيها بشكل كاف، مما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة مثل عدم التعرف على جندي مصاب أو مستسلم.

وتقول هذه الجماعات إنه بمجرد وقوع مثل ⁠هذه الأخطاء، يصبح من الصعب محاسبة الجناة في أي قضايا جرائم حرب مستقبلية.

وجاء في البيان المشترك: «يجب على الدول إظهار الشجاعة السياسية والانتقال ⁠من المناقشات التدريجية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة»، ودعا إلى بدء تلك المحادثات في نوفمبر، إذ من المقرر عقد مؤتمر كبير في جنيف.



