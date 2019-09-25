الأهلي: مفاوضات حل أزمة كوليبالي توقفت منذ فترة

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يبقى مصير الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق معلقا مع ناديه الحالي، النجم الساحلي التونسي.

وقال عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي في تصريحات صحفية "لا يوجد جديد في ملف كوليبالي، المفاوضات مع النجم الساحلي لحل الأزمة توقفت منذ فترة".

وأضاف القيعي "من المستحيل أن يعود اللاعب الإيفواري لممارسة الكرة قبل دفع الغرامة للأهلي، هناك حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية، ولا يمكن أن يلعب دون حل الأزمة مع الأهلي".

وشدد "الأهلي لن يتنازل عن حقه مهما كان الأمر".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أقرت بأحقية الأهلي في غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار ضد سليماني كوليبالي الذي غادر الفريق دون إذن عام 2017.