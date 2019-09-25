وزير الدولة السعودي: قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله والحشد الشعبي

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله وميليشيا الحشد الشعبي العراقية، بحسب ما ذكرته فضائية "العربية الحدث".

وقال الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو.

وأضاف الجبير، في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك إنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"، تأكدنا أن المصدر إيران.

وقال الوزير السعودي: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران"، مؤكدًا بضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوها بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يخص إيران شامل.

وتابع: "ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن".

وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

ونوه إلى أن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.

وذكر: "إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة. ولم نبدأ الحرب في اليمن دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين".

وقال الجبير : "إن قطر بلد جار لكن يجب أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996".

وأضاف الجبير قائلًا إن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول.