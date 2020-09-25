لارسن: عملية السلام بالمنطقة تتطلب وجود منظمة تضم كل الأطراف

قال رئيس المعهد الدولي للسلام تاريي رود لارسن، إنه لا يمكن إنهاء حالة الفوضى داخل الشرق الأوسط، إلا بوجود منظمة تشمل جميع الدول بالمنطقة، مشيرا إلى أن تلك الصراعات لا تؤثر فقط على المنطقة، بل يمتد تأثيرها لأوروبا والعالم.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «مواجهة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن عملية السلام الشاملة لا يمكن أن تتم إلا بوجود رغبة وشجاعة حقيقة مثل ما فعله الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، مؤكدا على أهمية دور القادة الهام في تغيير آراء الشعوب.

وتابع بعد سؤاله عن إمكانية الوصول لسلام دولي، أن الطبيعة البشرية تتميز بتنوع الآراء والأفكار، ما يصعب تحقيق سلام عالمي بسبب اختلاف نظرة الإنسان للواقع، داعيا الأطراف المتصارعة كافة، للوصول لحلول سلمية ترضي الجميع.