 أسامة هيكل: السفراء الذين حضروا ماراثون شرم الشيخ انبهروا بالمنظر البديع - بوابة الشروق
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أسامة هيكل: السفراء الذين حضروا ماراثون شرم الشيخ انبهروا بالمنظر البديع

أسامة هيكل
أسامة هيكل
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 7:03 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 7:03 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مبادرة «إيكو إيجيبت» جاءت للمساعدة في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والسائحين، مؤكدًا أنه كان لابد من إجراء نشاط جماعي في هذا الصدد، لتعريف مسؤولي دول العالم بالطبيعة البيئية الخلابة بالمدينة.

وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر تمتلك حوالي 23 محمية طبيعية، ذاكرًا أن محمية رأس محمد أول محمية أُعلنت لهذه الحملة.

وذكر أن السفراء الذين حضروا فعاليات اليوم كانوا منبهرين بالمنظر الذي وصفه بـ«البديع»، مشيرًا إلى أن الجميع كان ملتزمًا بالإجراءات الوقائية الشخصية.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة شرم الشيخ، احتفالًا بيوم السياحة العالمي.

وشارك في الماراثون الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدني، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري الغرف السياحية.

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