استمرار الإضرابات التحذيرية في قطاع الخدمات العامة بألمانيا

تستمر الإضرابات التحذيرية في قطاع الخدمات العامة في ألمانيا اليوم الجمعة.

وتعتزم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات زيادة الضغط خلال المفاوضات حول الأجور من خلال تنظيم إضرابات في قطاع النظافة والموانئ والمستشفيات في مدينة هامبورج.

كما من المخطط مواصلة الإضرابات التحذيرية في ولاية سكسونيا السفلى، حيث ينضم العاملين في قطاع الخدمات بمدينة لونبورج إلى الإضرابات.

وسيشارك في الإضرابات أيضا العاملين في خدمات النقل بمدينتي كارلسروه وبادن-بادن في ولاية بادن-فورتمبرج، كما يخطط العاملون في شركة إمدادات المياه ببرلين (بي دابليو بي) إلى الإضراب لمدة 4 ساعات.

وبدأت الإضرابات التحذيرية في قطاع الخدمات بأنحاء متفرقة في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.

وتسعى النقابة عبر هذه الإضرابات إلى التأكيد على مطالبها المتعلقة بالأجور في النزاع المستمر مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية. ويُجري التفاوض بشأن دخول أكثر من مليوني موظف.

وتطالب فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي بزيادة الأجور بنسبة 8ر4%. وسيضمن ذلك للموظفين زيادة في الأجور لا تقل عن 150 يورو شهريا.

وتسعى النقابتان إلى تنفيذ هذه الزيادات في غضون 12 شهرا، بينما يريد أرباب العمل في المحليات فترة أطول.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في بوتسدام دون أي تقارب. ولم تقدم الحكومة الاتحادية والبلديات عرضا خلال الاجتماع، ما أثار استياء فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي، الذين يشاركون في المفاوضات أيضا، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 22 و23 أكتوبر المقبل.