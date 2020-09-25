المحتجون يبدعون خلال الجائحة في اليوم العالمي للمناخ

يستعد المتظاهرون الشباب المعنيون بحماية المناخ وأنصارهم ليوم عالمي من أجل المناخ غدا الجمعة، لكن الفعاليات الرقمية والمظاهرات الملتزمة بالتباعد الاجتماعي ستحل محل الاحتجاجات الجماهيرية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وهذه أول دعوة دولية للتحرك منذ بدء انتشار الفيروس، وستكون بعيدة كل البعد عن التجمعات والإضرابات المدرسية غير المسبوقة التي شهدها سبتمبر 2019، عندما خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في العديد من الدول بأنحاء العالم.

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب في أستراليا مظاهرات يوم الجمعة، ليبنوا على زخم الإضرابات المدرسية العام الماضي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 ألف شخص في مسيرات بأنحاء البلاد.

وقالت فيرونيكا هيستر، منظمة الاحتجاج في سيدني 17 عاما : "الوباء لم يبطئنا".

ومن المتوقع أن يتم تنظيم أكثر من 500 فعالية من قبل مجموعات محدودة تتألف من 20 شخصا في مواقع بجميع أنحاء أستراليا.

وكتبت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج عبر حسابها على إنستجرام يوم الاثنين الماضي: "ننظم إضرابا من أجل المناخ مرة أخرى، في 2500 موقع في أنحاء العالم وما زلنا نتزايد!".