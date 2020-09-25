عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، فيديو يرصد أصوات إطلاق نار وانفجارات جراء اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء الليبية، وتدخلت قوات حكومة الوفاق.



وأفادت مصادر، بأن قوة مشتركة تابعة لحكومة الوفاق الليبية تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقة بئر أسطى ميلاد بتاجوراء لفض اشتباكات بين كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء».



وجاء ذلك بعد أن أمر وزير الدفاع صلاح النمروش، بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.



وشهدت المنطقة اشتباكات، فجر اليوم الجمعة، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى وجرحى، لكن لم يتسن تحديد عددهم.





