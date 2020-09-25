الأوقاف تفتتح 3 مساجد جديدة بمحافظة أسوان

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم، ٣ مساجد بالمحافظة، بعد أن تم الانتهاء من إنشائها بالجهود الذاتية للأهالى، وهى مساجد: النور بمدينة إدفو، والنصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو، بالإضافة إلى مسجد البسيون بغرب أسوان والذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى.



قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه أدى صلاة الجمعة فى أحد هذه المساجد التى تم افتتاحها اليوم بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو مسجد النور بمدينة إدفو، بحضور العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان نائباً عن محافظ أسوان، لافتاً إلى أن خطبة الجمعة كانت بعنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم".



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة تم تنفيذها بواسطة الجهود الذاتية، وتم افتتاحها خلال الشهر الجارى، بهدف التوسعة فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن هناك بعض المساجد يساهم فى إنشائها صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف.



وأكد الدكتور عزت، على دور الدولة فى بناء وإعمار المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، ووفقاً لخطة وزارة الأوقاف فى إعمار وبناء دور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، مؤكداً على التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.