دراسة استقصائية: باراك وميشيل أوباما الأكثر إثارة للإعجاب في العالم

أفادت دراسة استقصائية نُشرت اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل هما أكثر شخصين إثارة للإعجاب في العالم.

وأشارت مؤسسة "يوجوف" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس الأمريكي السابق لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع "الأكثر إثارة للإعجاب في العالم في 2014".

وحل الملياردير بيل جيتس في المركز الثاني بين أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، بعد أن احتل المركز الأول العام الماضي.

ووفقا لنتائج الدراسة، فقد حل الرئيس الصيني، شي جين بينج، في المركز الثالث.

ولا تزال ميشيل أوباما أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم، واحتلت الممثلة أنجلينا جولي المركز الثاني والملكة البريطانية إليزابيث الثانية في المركز الثالث، وفي العام الماضي، حلت المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في المركز الثاني، وأنجلينا جولي في المركز الثالث.

وأجرت مؤسسة يوجوف مقابلات مع 45 ألف شخص في 42 دولة.

وتم إجراء الدراسة، التي شملت استطلاع آراء 45 ألف شخص في 42 دولة، على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى طرح سؤال بشكل علني على المستطلع آرائهم حول من هم الرجال والنساء الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وتضمنت المرحلة الثانية من الدراسة، إعداد قائمتين بهما أكثر 20 رجلاً وامرأة تم ذكر أسمائهم – في حين تم استكمال قوائم البلدان الفردية بشخصيات مشهورة إقليميا.

وأوضح من بين المستطلع آرائهم في ألمانيا، حافظ باراك أوباما وزوجته على مكانتهما كأكثر الشخصيات إثارة للإعجاب بعد أن وصل الزوجان بالفعل إلى قمة استطلاع أجري العام السابق.

ويحتل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الآن المرتبة الثانية بين أكثر الرجال إثارة للإعجاب من قبل الألمان، في حين حل الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين من مواطني اقليم التبت ، في المرتبة الثالثة.

وتحتل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المرتبة الثانية الآن بين النساء المفضلات لدى الألمان الذين شملهم الاستطلاع، في حين جاءت الملكة إليزابيث الثانية في المركز الثالث، وفي العام الماضي جاءت الملكة قبل المستشارة في الترتيب.