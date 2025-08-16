الإسكان: بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات هيئة المجتمعات العمرانية بالعلمين الجديدة

شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة.

ولأول مرة، أُتيح في هذا المركز تقديم جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة في المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى خدمات إلكترونية جديدة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وأشار إلى أن المركز مجهز لاستقبال المواطنين والمستثمرين كافة المتواجدين في مدينة العلمين الجديدة، بهدف التيسير عليهم خلال فترة تواجدهم بمنطقة الساحل الشمالي، كما يوفر الدعم الفني للعملاء في الدخول والتسجيل ومتابعة الطلبات المقدمة على منصات الهيئة الإلكترونية المختلفة كافة.

تجول المهندس شريف الشربيني في مكونات المركز واطلع على الخدمات التي سيقدمها، مشيراً إلى أن مدينة العلمين الجديدة تُعد من مدن الجيل الرابع.

واشار إلى تشغيل العديد من الخدمات المختلفة بها، ومنها الخدمات التعليمية والثقافية والأنشطة الرياضية والصناعية، لتوفير مقومات الحياة كافة على مدار العام.

ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف وضع المدينة في صورتها كمدينة جذب حضارية متكاملة، ما يعكس الرؤية الشاملة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي في المجالات كافة، ويُعد التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اليوم بمثابة استعداد لتحول كامل في أداء الوزارة، لتوفير وتيسير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين المتواجدين بمنطقة الساحل الشمالي.

ويُعرض من خلال المركز الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة كافة والمشروعات التي يجري تنفيذها.



واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من رئيسة الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندسة إيمان نبيل، التي أوضحت أن المشروع يتضمن مقرًا لعرض مشروعات الهيئة المنفذة والجاري تنفيذها، ومركزًا للخدمات يمكّن المواطنين المقيمين بالساحل الشمالي من الحصول على الخدمات كافة من خلال بوابة خدمات الهيئة دون الحاجة للتوجه إلى أجهزة المدن.

وأشارت إلى إتاحة عدة نوافذ يمكن من خلالها التقديم على أي خدمة أو الاستعلام عن حالة طلب سابق، إضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة كافة، وسداد الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة.

وأضافت المهندسة إيمان نبيل أن المركز، الذي يمتد على مساحة ٤٤٠ مترًا مربعًا، يتكون من قاعات لاستقبال الزائرين على طابقين، ويستوعب عددًا كبيرًا من المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع الهيئة.

ويحتوي على شاشات تعرض أهم وأحدث مشروعات الهيئة، وينظم دخول العملاء عبر منظومة نداء آلية تحول العميل إلى أحد موظفي خدمة العملاء، أو تمكنه من استخدام أحد أجهزة "الكيوسك" المتاحة، وعددها ستة، والمزودة بجميع منصات الهيئة الإلكترونية.

وتتيح هذه الأجهزة للعملاء تسجيل الدخول ومتابعة الطلبات المقدمة أو تقديم طلبات جديدة، مع إتاحة أرشفة المستندات المطلوبة ورفعها، وطباعة صورة الطلب، وسداد الرسوم عبر خدمة "فوري" أو بطاقات "الفيزا".

وأضافت أنه تيسيرًا على العملاء، أُتيح لهم التقديم على باقة متنوعة من الخدمات أو الاستعلام عن موقف الطلب المقدم طوال تواجدهم بالساحل الشمالي، دون الحاجة للذهاب إلى المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة.

وتشمل هذه الخدمات توصيل المرافق بأنواعها، وطلب بيان صلاحية الموقع، وخدمات تراخيص البناء، وطلبات التصالح، وطلبات ترخيص المحال، وطلبات سداد الرسوم والمستحقات، وغيرها. ويوجد حاليًا ٥٦ خدمة متاحة على المنصة الإلكترونية للهيئة.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أنه يمكن الحصول على الخدمات عبر رابط المنصة من هنا، وتشمل خدمات مثل طلب استلام قطعة أرض، واستخراج عقد ابتدائي أو نهائي، وطلبات الموافقة على زيادة مسطح دور السطح، وطلبات تراخيص البناء، وتحديد الموقف التنفيذي للأراضي، وطلبات توصيل العدادات، وتصاريح الحفر، وسداد الرسوم، وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وطلبات تراخيص المحال والإعلانات.