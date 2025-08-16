بنك مصر يدعم مركز رعاية الحالات الحرجة بقصر العينى بـ124 مليون جنيه

فى إطار حرص بنك مصر على رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية بمستشفى قصر العينى الجامعى، وقّع البنك بروتوكول تعاون مع المستشفى بهدف تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة الجامعى.

وبموجب البروتوكول، يدعم بنك مصر مركز رعاية الحالات الحرجة بمستشفى القصر العينى الجامعى - مستشفيات جامعة القاهرة - بمبلغ 124 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بكفاءة الوحدة الأولى بقسم رعاية الحالات الحرجة، ويأتى هذا الدعم استكمالًا لحرص البنك الدائم على دعم قطاع الصحة، ومن ضمنها مستشفى قصر العينى؛ حيث سبق أن دعم البنك قسم جراحة القلب والصدر بمبلغ 12 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه لتطويرها بشكل شامل، كما ساهم البنك فى دعم مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد «الفرنساوى» بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشاملة التى تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية والأقسام العلاجية ورفع كفاءة المستشفى.

وجاء توقيع البروتوكول يوم الأحد 10 أغسطس 2025، بين هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة فاطمة الجولى، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ومجموعة متميزة من قيادات البنك والجامعة.

وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن مساهمة البنك فى تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تأتى إيمانًا بحق الأفراد فى الحصول على رعاية صحية لائقة، وأن مستشفى القصر العينى الجامعى يُعد صرحًا طبيًا رائدًا يقدم خدمات علاجية آمنة ومجانية للمحتاجين دون تمييز، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاع الصحى لما له من أهمية استراتيجية حيوية فى حياة الأفراد، ويأتى فى إطار دعم جهود الدولة فى قطاع الصحة، الذى يعد من المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التى يسعى البنك للمساهمة بها بشكل مستدام.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعة القاهرة فى تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة، بما يسهم فى خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى المجال الصحى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى بنك مصر، قيادة وعاملين، على ما يقدمونه من دعم متواصل ومبادرات نوعية، مؤكدًا أن هذا العطاء ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو استثمار حقيقى فى صحة المواطن المصرى، ودعم لتمكين قصر العينى من مواصلة رسالته الإنسانية والعلمية فى تقديم الرعاية الطبية المتطورة.

ويُعد بنك مصر من أكبر البنوك التى تولى المسئولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، حيث خصص نحو 1.2 مليار جنيه مصرى للاستثمار فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية خلال عام 2024، مع حرصه على تقديم نموذج إيجابى يُحتذى به، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله.