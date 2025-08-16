استشهاد 11 فلسطينيا من بينهم 5 من منتظري المساعدات في هجمات إسرائيلية بقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 11 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين من طالبي المساعدات برصاص قوات الاحتلال في منطقة زكيم شمال غرب قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون باستهداف طائرات إسرائيلية لخيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.