إصابة 7 أشخاص جراء انقلاب سيارة بترعة في البحيرة

أصيب 7 أفراد من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء انقلاب سياره نقل في ترعة بجوار الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، اتجاه القاهرة أمام شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل بترعة أمام قرية شبرا النونة بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي، وهم كل من: (صبري سمير العشري 30 عامًا، براءه أحمد العشري 4 سنوات، أحمد إبراهيم خيري عشري 30 عامًا، محمد خميس محمد علي 21 عامًا، زياد طارق العشري 12 عامًا، عبدالله سمير العشري 14 عامًا، أحمد عثمان العشري 35 عامًا)، وجميعهم مقمين بدمنهور.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.