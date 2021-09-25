منتخب شباب الطائرة يخسر أمام تايلاند في بطولة العالم

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خسر منتخب مصر للكرة الطائرة شباب أمام منتخب تايلاند بنتيجة 3-1 وذلك في منافسات المجموعات ببطولة العالم تحت 21 سنة والمقامة في بلغاريا وإيطاليا.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول 25-18 إلا أن منتخب تايلاند استطاع الفوز بثلاثة أشواط متتالية جاءت كالتالي :25-23 ، 25-22، 25-27.

وبهذة النتيجة يتعرض المنتخب المصري للخسارة الثالثة في منافسات البطولة بعد الخسارة أمام التشيك وإيطاليا.

وتضم قائمة “الفراعنة” 12 لاعبًا وهم “أنس شوقي – محمد السيد علوان – عبد الرحمن الحسيني – إياد إيهاب – أحمد أيمن – كريم صابر – مروان الصافي – عبد الرحمن توفيق – عمر شريف – محمد عمرو – محمد ممدوح – إبراهيم رسلان”.

ويترأس البعثة محمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة لإدارة كافة الشئون الإدارية الخاصة بالبعثة.

فيما يضم الجهاز الفني كلًا من “هاني عبد الحميد المدير الفني، خالد صنقر مدرب عام، خالد أبو زينة مدير إداري، دكتور مصطفى يسري طبيب الفريق، رجب أبو ركبة محلل تقني”.

ويشارك أبناء النيل في هذه البطولة عقب تتويجهم ببطولة إفريقيا الماضية التي أقيمت بالقاهرة فبراير من العام الجاري بعد التغلب على المنتخبين الكاميروني والمغربي